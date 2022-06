Silvia Toffanin, finalmente confessa la verità sul matrimonio con Piersilvio: “piango perché…” (Di sabato 25 giugno 2022) Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, una coppia bellissima. Ma c’è qualche cosa che non va? Ecco la verità su di loro Un’intervista che risale a pochi giorni fa, in cui Silvia Toffanin si è lasciata andare raccontando dei dettagli sul suo rapporto con Piersilvio Berlusconi. Una relazione che dura ormai da 20 anni, della quale è alla conduzione di Verissimo non ha mai voluto parlare pubblicamente. Questo perché, se ne dicono tante su di loro e la loro storia d’amore. Stavolta però sono arrivate delle confessioni inaspettate. La conduttrice ha rivelato le ragioni per cui non è ancora convolata a nozze con l’amministratore delegato di Mediaset. Tutti conoscono Silvia Toffanin per la sua guida della trasmissione ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 25 giugno 2022)Berlusconi, una coppia bellissima. Ma c’è qualche cosa che non va? Ecco lasu di loro Un’intervista che risale a pochi giorni fa, in cuisi è lasciata andare raccontando dei dettagli sul suo rapporto conBerlusconi. Una relazione che dura ormai da 20 anni, della quale è alla conduzione di Verissimo non ha mai voluto parlare pubblicamente. Questo perché, se ne dicono tante su di loro e la loro storia d’amore. Stavolta però sono arrivate delle confessioni inaspettate. La conduttrice ha rivelato le ragioni per cui non è ancora convolata a nozze con l’amministratore delegato di Mediaset. Tutti conosconoper la sua guida della trasmissione ...

