Rugby | Test Match 2022 | l’Italia riesce a vincere allo scadere sul Portogallo per 38-31

Pubblicità

Eurosport_IT : Tanta fatica e altrettanta speranza in futuri miglioramenti: ecco com'è andato il match ?? - zazoomblog : Rugby l’Italia vince il primo test match contro il Portogallo - #Rugby #l’Italia #vince #primo #match - zazoomblog : LIVE – Portogallo-Italia 31-38 rugby test match 2022 (DIRETTA) - #Portogallo-Italia #31-38 #rugby - zazoomblog : LIVE – Portogallo-Italia 31-24 rugby test match 2022 (DIRETTA) - #Portogallo-Italia #31-24 #rugby - Federugby : RT @acimbrico: ???PODCAST a due giorni dal primo test #tour2022 il flanker di @BenettonRugby Pettinelli ed il Centurione @MauroBergamasco o… -

L'Italia, una brutta Italia, ha sconfitto per 38 - 31 il Portogallo allo stadio Restelo di Belem (quartiere di Lisbona) nel primodel tour estivo (che proseguirà in Romania e Georgia). Un match di grandissima sofferenza, con gli azzurri costretti sempre a rincorrere contro una rivale che sulla carta era ampiamente alla ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida die buona serata! 80' Avanti del Portogallo e vince l'Italia. Una vittoria, però, al termine di un match imbarazzante per lunghi tratti, dove il vento e un'arbitra non ...The Kiwis had grafted hard to establish a firm footing in the third LV= Insurance Test, reaching tea on 125 for one in their second innings and briefly dulling the party atmosphere that has settled ...Aaron Finch has paid tribute to Sri Lankan cricket fans after they turned Colombo's largest stadium yellow on Friday night to thank Australia for touring the country despite the economic crisis.Sri ...