Oslo, sparatoria all'esterno di un locale gay nella notte che precede il Pride: l'arrivo della polizia (Di sabato 25 giugno 2022) Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta nei pressi del "London Pub". Il locale gay di Oslo era particolarmente affollato nella notte che precede l'Oslo Pride, la marcia in programma nel pomeriggio di sabato. La polizia ha aperto un'indagine per terrorismo, una persona è stata arrestata. Ci sono diversi feriti in gravi condizioni.

Agenzia_Ansa : Sparatoria in una discoteca gay di Oslo, due morti e diversi feriti (alcuni gravi). Arrestata una persona - repubblica : Norvegia, Pride di sangue a Oslo: sparatoria in un club Lgbt+, almeno due morti e diversi feriti. Un arresto - ilpost : C’è stata una sparatoria in centro a Oslo - pieceofyou : RT @radio_zek: In una sparatoria all’esterno di una discoteca gay a #Oslo, un uomo ha ucciso due persone e provocato una ventina di feriti,… - vladiluxuria : Orrore a Oslo: un terrorista spara e uccide fuori da un locale Lgbtqi + il Pride è stato cancellato #oslo #pride -