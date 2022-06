Nuoto artistico | l’Italia è ancora argento nell’highlight ai Mondiali | battuta la Spagna per tre decimi! Oro all’Ucraina

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) Si conclude con unil Mondiale dia Budapest per. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli si confermano le seconde al mondo, arrivando al secondo posto alle spalle dell’inarrivabile Ucraina in 95.0333. Non è stato per nulla facile per le ragazze di Patrizia Giallombardo, che sin da giovedì si sono ritrovate come avversarie la, ormai non più così sorprendente dopo il sorpasso delle iberiche da loro operato nella gara di combinazione libera. Le Furie Rosse hanno messo effettivamente in difficoltà le azzurre, ultime ad esibirsi, con un punteggio di 91.9333.però ha saputo rimboccarsi le maniche per difendere la piazza ...