MotoGp, in Olanda è Espargarò il più veloce nelle terze libere (Di sabato 25 giugno 2022) Lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia), in 1'32"164, e il francese Fabio Quartararo (Yamaha), in ritardo di 0"041, hanno ottenuto i migliori tempi dopo la terza sessione di prove libere del Gp d'Olanda ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Lo spagnolo Aleix(Aprilia), in 1'32"164, e il francese Fabio Quartararo (Yamaha), in ritardo di 0"041, hanno ottenuto i migliori tempi dopo la terza sessione di provedel Gp d'...

Pubblicità

motograndprixit : Foto Gallery GP Olanda Assen Day 1 - Clicca qui ?? - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò il più rapido in FP3, 7° Bagnaia. Alle 13.30 le FP4 - infoitsport : Diretta MotoGP 2022 / Prove Libere 3 GP Olanda: Espargarò (Aprilia) precede Quartararo - infoitsport : Diretta qualifiche MotoGp, Gp Olanda: dove vederle in tv - infoitsport : MotoGP, GP Olanda: i risultati delle prove libere 3 ad Assen. Qualifiche alle 14:10 su Sky -