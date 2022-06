Mondiali di nuoto, Minisini - Ruggiero show: seconda medaglia d'oro in sei giorni nel sincronizzato (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo titolo mondiale per il Duo Misto azzurro ai Mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest . Dopo l'oro nel tecnico lunedì scorso, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero , si sono confermati oggi ... Leggi su leggo (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo titolo mondiale per il Duo Misto azzurro aididi Budapest . Dopo l'oro nel tecnico lunedì scorso, Giorgioe Lucrezia, si sono confermati oggi ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - laMasthra : RT @sportface2016: +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI RECO… - Domenico1oo777 : RT @chetempochefa: Complimenti a Gregorio #Paltrinieri che ai Mondiali di nuoto di #Budapest2022 ha conquistato l’oro nei 1500 stile libero… -