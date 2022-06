Milan, per Gabbia c’è la fila di pretendenti in serie A (Di sabato 25 giugno 2022) Molte squadre in serie A stanno cercando Gabbia, giovane difensore del Milan. Non solo Sampdoria, ma anche Bologna, Empoli e Udinese Continua la caccia a Matteo Gabbia per molte squadre di serie A. Come riferito da TMW, sul centrale non c’è solo la Sampdoria. Nelle ultime ore si sono aggiunte anche Bologna, Empoli e Udinese: i contatti con il Milan sono già partiti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Molte squadre inA stanno cercando, giovane difensore del. Non solo Sampdoria, ma anche Bologna, Empoli e Udinese Continua la caccia a Matteoper molte squadre diA. Come riferito da TMW, sul centrale non c’è solo la Sampdoria. Nelle ultime ore si sono aggiunte anche Bologna, Empoli e Udinese: i contatti con ilsono già partiti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - tvdellosport : ESCLUSIVA - ADDIO MILAN, BOTMAN IN PREMIER Secondo quanto appreso dalla redazione di #Sportitalia , la lunga attes… - ManuBaio : #Milan forte ritorno di fiamma per #Ziyech. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità, operazione impostata con… - sportli26181512 : Zenga: 'Ziyech e De Ketelaere a destra possono compensare la bravura di Leao a sinistra': Walter Zenga, ex calciato… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Situazione #Botman: #Newcastle può arrivare a €50M. #ACMilan ha offerto 30M e difficilmente rilancerà col #Lille, anche per… -