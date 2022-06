Le buone forketters mangiano in terrazza

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 giugno 2022) Che cosa rende un social dining un evento qualitativamente rilevante e cosa invece un momento di puro esibizionismo e happening mondano? Immersi nelle nostre serate milanesi, tra un aperitivo al volo, un drink dopoteatro o una cena in compagnia di qualche collega, alcune volte perdiamo di vista il cuore delle cose. E per coloro che fanno questo mestiere, spesso e volentieri si tratta dell’essenza del proprio lavoro. La piacevolezza di sedersi intorno a un tavolo, impugnare una forchetta verso piatti tanto desiderati, stringere in mano un bicchiere di bianco fresco, fare scarpetta con un pane croccante e profumato. Chi scrive di cucina e chi lavora con il cibo, a più livelli, non riesce a staccarsi da questa dimensione esperienziale – e a tratti romantico/visionaria – della tavola come momento conviviale e culturalmente fondante. Non si concepisce (facilmente) una cena mal mangiata in ...