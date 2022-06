Pubblicità

Rojname_com : La guerra e l'illusione di una soluzione diplomatica (almeno per ora) - BurgisRic : RT @Alexfacchinetti: @Controcorrentv @gparagone Ma come si fa ancora a vivere nell'illusione UE che risolve i peccati del mondo dal vangelo… - Alexfacchinetti : @Controcorrentv @gparagone Ma come si fa ancora a vivere nell'illusione UE che risolve i peccati del mondo dal vang… - antonio_davino : @P_M_1960 È una questione di libertà .. non negoziabile ne con l’illusione della pace ne con il dramma della guerra - AlexFondi : @simone_blaze @J_Radetzky @R28445 Illusione su cui poi si innestó il nazismo. La guerra fu perduta militarmente dop… -

E' meglio abbandonare qualsiasi: una soluzione politica allain Ucraina non è alle porte. E non lo sarà ancora per molto tempo. A spiegarlo sono analisti che sanno bene di cosa parlano, e che non rientrano, per ...Pensare di risolvere un problema, per esempio lao la pandemia, senza operare una seria conversione, mi sembra irrealistico. La pace resterà un', un eufemismo per evitare di dire che ... La guerra e l’illusione di una soluzione diplomatica (almeno per ora) “E’ chiaro – afferma il direttore di Limes, la più autorevole rivista italiana di geopolitica – che siamo ancora lontani dalla fine della guerra, e ancora di più da una soluzione diplomatica. Questa g ...“P. PUTIN E PUTINISMO IN GUERRA” DI ORIETTA MOSCATELLI In arrivo per Salerno editrice “P. Putin e putinismo in guerra” di Orietta Moscatelli, con prefazione di Lucio Caracciolo. Il 24 febbraio 2022 Vl ...