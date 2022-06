Incidente a Napoli oggi | morto bambino di tre anni | l' investitore fermato dalla polizia

(Di sabato 25 giugno 2022) Undi treha perso la vita mentre in compagnia della madre attraversava la strada in via Marco Polo nel quartiere Fuorigrotta. L'è stato bloccato ed...

Un bambino di tre anni ha perso la vita mentre in compagnia della madre attraversava la strada in via Marco Polo nel quartiere Fuorigrotta. L'investitore è stato bloccato ed è in stato di fermo al ...E' di due morti e due feriti il bilancio dell'avvenuto nel pomeriggio del 24 giugno sulla carreggiata nord della A1 Milano -, nel tratto casertano ricadente nel comune di Teano, a poche centinaia di metri dall'area di servizio. - ...Fermato l’automobilista Un nuovo, drammatico schianto sulla strada della morte. Teatro dell’ennesimo incidente choc il quartiere Fuorigrotta, periferia ovest Napoli, dove oggi pomeriggio un pirata ...Un bambino di tre anni è morto poco fa nell'ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale in via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta. Il bimbo era in com ...