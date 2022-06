Incendi | vasto rogo nel Nuorese | chiusa la Statale

Pubblicità

AnsaSicilia : Incendi:vasto rogo a San Martino delle Scale nel palermitano. Due canadair che stanno gettando acqua sulle fiamme |… - telodogratis : Incendi:vasto rogo a San Martino delle Scale nel palermitano - umbriajournal_ : Incendi Umbria, vasto rogo a San Martino in Colle e a San Fortunato di Assisi -

Agenzia ANSA

Unincendio è scoppiato nel primo pomeriggio nelle campagne di Dorgali (Nuoro), in località Serra Orrios. Il Corpo forestale è intervenuto con le squadre a terra ed il supporto degli elicotteri ...Un incendio è divampato la notte scorsa sulla montagna di San Martino delle Scale, frazione di Monreale nel palermitano. Le fiamme divampano sulla sommità del promontorio e nonostante le ben 7 squadre ... Incendi:vasto rogo a San Martino delle Scale nel palermitano Emergenza nelle campagne di Dorgali per un vasto incendio che si è sviluppato in località Serra Orrios. Sul posto stanno operando gli uomini del Corpo forestale, con le squadra a terra, e gli elicotte ...Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nelle campagne di Dorgali (Nuoro), in località Serra Orrios. (ANSA) ...