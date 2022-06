Fondotinta d’estate? No fai così la pelle ti ringrazierà

Leggi su formatonews

(Di sabato 25 giugno 2022) Alcune donne in estate soprattutto non sopportano il: come si può sostituire questo cosmetico? Scopriamolo insieme. In estate, alcune donne non riescono proprio a sopportare il, ma per alcune di loro certe volte è fondamentale. Nell’articolo di oggi, quindi, parleremo proprio come si può sostituire questo cosmetico. Con le temperature molto elevate, spesso potrebbe anche accadere che il trucco si sciolga, accumulandosi in alcuni punti del proprio viso. O addirittura potrebbero rendere laoleosa e lucida.: in estate ecco come potete sostituirlo (Pixabay)Per questo motivo, si ha bisogno, soprattutto in questo periodo di un trucco molto più leggero e che abbia un effetto naturale. Ilè forse il cosmetico che si utilizza di più. Ma in ...