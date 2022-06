Dai due esordi di Lukaku al tabù salentino: l'Inter comincia dal Lecce, di nuovo (Di sabato 25 giugno 2022) Lu sule, lu mare, Lu…kaku . Il remake è servito, la scena iniziale è la stessa dell'ultima volta. Romelu sposa l'Inter e all'esordio sfida il Lecce, sognando di entrare subito nel cuore dei ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 giugno 2022) Lu sule, lu mare, Lu…kaku . Il remake è servito, la scena iniziale è la stessa dell'ultima volta. Romelu sposa l'e all'o sfida il, sognando di entrare subito nel cuore dei ...

