Criminalità minorile, il procuratore di Milano Cascone: “Più aggressioni di gruppo dopo i lockdown. C’è sommerso, i ragazzi denuncino” (Di sabato 25 giugno 2022) L’ultimo intervento sono stati i 5 arresti per l’omicidio di Simone Stucchi, il 21enne ucciso durante uno scontro tra bande a Pessano con Bornago. I colpi, secondo la ricostruzione dei suoi uffici, sono stati sferrati da un ragazzo di appena 17 anni. Poi ci sono le aggressioni personali, le maxi-risse, le rapine: un mare di piccoli reati che si concentra attorno alle zone della movida, dove giovani e giovanissimi si riuniscono. Spuntano coltelli, tirapugni, bastoni. I moventi? Futili in tanti casi, inesistenti in altri. Il dito spesso puntato contro gli italiani di seconda generazione. Un concetto che Ciro Cascone, capo della Procura per i minorenni di Milano, respinge: “Troviamo spesso gruppi composti da ragazzi di origine nordafricana, lombarda, siciliana e così via. Non ne farei una questione di stranieri, italiani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) L’ultimo intervento sono stati i 5 arresti per l’omicidio di Simone Stucchi, il 21enne ucciso durante uno scontro tra bande a Pessano con Bornago. I colpi, secondo la ricostruzione dei suoi uffici, sono stati sferrati da un ragazzo di appena 17 anni. Poi ci sono lepersonali, le maxi-risse, le rapine: un mare di piccoli reati che si concentra attorno alle zone della movida, dove giovani e giovanissimi si riuniscono. Spuntano coltelli, tirapugni, bastoni. I moventi? Futili in tanti casi, inesistenti in altri. Il dito spesso puntato contro gli italiani di seconda generazione. Un concetto che Ciro, capo della Procura per i minorenni di, respinge: “Troviamo spesso gruppi composti dadi origine nordafricana, lombarda, siciliana e così via. Non ne farei una questione di stranieri, italiani ...

A Napoli impressionante escalation di violenze e criminalità minorile ... di età, di attività, di ambienti sociali tra violenza minorile e criminalità camorristica. I minori sono l'esercito di riserva permanente a cui la criminalità maggiore attinge". È la qualità del ... Il prefetto di Napoli Claudio Palomba: 'Da luglio 70 agenti e altri rinforzi a fine anno' 'Gli ultimi episodi registrati a Napoli sul fronte della criminalità predatoria e minorile rivelano una situazione preoccupante. Ce ne occuperemo nel prossimo Comitato per l'ordine pubblico, già convocato. Ma noi oggi abbiamo un piano per fronteggiare i ... Filodiritto ... di età, di attività, di ambienti sociali tra violenzacamorristica. I minori sono l'esercito di riserva permanente a cui lamaggiore attinge". È la qualità del ...'Gli ultimi episodi registrati a Napoli sul fronte dellapredatoria erivelano una situazione preoccupante. Ce ne occuperemo nel prossimo Comitato per l'ordine pubblico, già convocato. Ma noi oggi abbiamo un piano per fronteggiare i ... Delinquenza minorile e giovani camorristi