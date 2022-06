Covid, Iss: “Reinfezioni crescono, più a rischio donne e giovani” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – crescono le Reinfezioni da Covid 19 in Italia, sostenute in particolare dalle varianti Omicron. E le persone più a rischio sono le donne, i giovani e i non vaccinati. “Nell’ultima settimana la percentuale di Reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 8,4%, in aumento rispetto alla settimana precedente (7,5%)”. E’ quanto emerge dal Report esteso settimanale del monitoraggio Istituto superiore di sanità (Iss)- ministero Salute. “L’analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021, data considerata di riferimento per l’inizio della diffusione della variante Omicron, – si legge nel Report – evidenzia un aumento del ‘rischio relativo aggiustato’ di reinfezione”: nelle persone “con prima ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) –leda19 in Italia, sostenute in particolare dalle varianti Omicron. E le persone più asono le, ie i non vaccinati. “Nell’ultima settimana la percentuale disul totale dei casi segnalati risulta pari a 8,4%, in aumento rispetto alla settimana precedente (7,5%)”. E’ quanto emerge dal Report esteso settimanale del monitoraggio Istituto superiore di sanità (Iss)- ministero Salute. “L’analisi deldi reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021, data considerata di riferimento per l’inizio della diffusione della variante Omicron, – si legge nel Report – evidenzia un aumento del ‘relativo aggiustato’ di reinfezione”: nelle persone “con prima ...

