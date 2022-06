Chelsea | Tuchel vuole Sterling E Guardiola pensa a Joao Felix - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

Raheem Sterling Londra, 25 giugno 2022 - Ilha messo il mirino su Raheem Sterling . Thomas, tecnico dei Blues, apprezza particolarmente l'ala del Manchester City , che vorrebbe inserire al suo organico. Il tutto potrebbe andare ...... il. OFFERTO WERNER - I blues hanno avviato i primi contatti indiretti con Federico ... per capire che margine di manovra ci sia per portare a Londra de Ligt: aservono disperatamente ... Chelsea, Tuchel vuole Sterling. E Guardiola pensa a Joao Felix Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it abbiamo analizzato la situazione di de Ligt che piace al Chelsea, con contropartita ...Non sono bastati due anni di contratto con la Juventus e una clausola rescissoria da 125 milioni di euro per frenare il Chelsea dall'assalto a Matthijs de L ...