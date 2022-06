(Di sabato 25 giugno 2022) Ci sarà un italiano in più al prossimo Open Championship a St.: è Filppo, il dilettante che ha vinto The European Amateur Championship. A Valencia, sul percorso del Parador Campo de Golf ...

Pubblicità

cusferraragolf : Celli campione europeo dilettanti: andrà a St. Andrews - Gazzetta_it : Celli campione europeo dilettanti: andrà a #StAndrews #homeofgolf #golf - AleBellicini : Campione d’europa!!!! (E vola a @TheOpen ) Leggiamo l’articolo di Filippo Celli - Celli_Seba : RT @WeAreTennisITA: Il giocatore più forte su erba in questo momento si chiama Matteo Berrettini ?????? Dopo il successo di Stoccarda, Matteo… - sportli26181512 : Roma femminile, la Primavera campione d'Italia premiata in Campidoglio: Questa mattina la presidente dell'Assemblea… -

Filippo, grazie a questo exploit, è riuscito ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro accanto a campioni di caratura mondiale come Sergio Garcia (nel 1995), Rory McIlroy (che nel ...Filippo, grazie a questo exploit, è riuscito ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro accanto a campioni di caratura mondiale come Sergio Garcia (nel 1995), Rory McIlroy (che nel ...Ci sarà un italiano in più al prossimo Open Championship a St. Andrews: è Filppo Celli, il dilettante che ha vinto The European Amateur Championship. A Valencia, sul percorso del Parador Campo de Golf ...Filippo Celli, grazie a questo exploit, è riuscito ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro accanto a campioni di caratura mondiale come Sergio Garcia (campione nel 1995), Rory McIlroy (che nel ...