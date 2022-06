Caldo rovente, ecco il decalogo per salvare l'orto (Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Dall'acqua di cottura di pasta e riso alla paglia 'isolante'. Arrivano dalla Coldiretti i segreti per salvare gli orti e la terra dagli effetti della siccità e del Caldo rovente, tutelare l'acqua preziosa risorsa idrica e aiutare il 45% di italiani che dedica parte del proprio tempo libero alla cura di verdure e ortaggi, piante e fiori, in vaso o nella terra. Coldiretti con i tutor del verde di Campagna Amica ha elaborato infatti un vademecum per far fronte alle misure di restrizione sull'uso dell'acqua potabile, a partire dal divieto di innaffiare varato da molti Comuni, mentre in Lombardia è stato dichiarato lo stato di emergenza e la zona rossa della sete rischia ormai di allargarsi a quasi tutto il Paese. Così, a fronte del Caldo rovente, ecco il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Dall'acqua di cottura di pasta e riso alla paglia 'isolante'. Arrivano dalla Coldiretti i segreti pergli orti e la terra dagli effetti della siccità e del, tutelare l'acqua preziosa risorsa idrica e aiutare il 45% di italiani che dedica parte del proprio tempo libero alla cura di verdure e ortaggi, piante e fiori, in vaso o nella terra. Coldiretti con i tutor del verde di Campagna Amica ha elaborato infatti un vademecum per far fronte alle misure di restrizione sull'uso dell'acqua potabile, a partire dal divieto di innaffiare varato da molti Comuni, mentre in Lombardia è stato dichiarato lo stato di emergenza e la zona rossa della sete rischia ormai di allargarsi a quasi tutto il Paese. Così, a fronte delil ...

