Ballottaggi, da Verona a Catanzaro test partiti su nuovi sindaci (Di sabato 25 giugno 2022) Domani appuntamento con i Ballottaggi delle elezioni amministrative. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 e alla chiusura seguiranno immediatamente le operazioni di scrutinio: sarà eletto sindaco chi avrà ottenuto il maggior numero di voti validi. La tornata riguarda 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 nelle regioni a statuto speciale. Al voto anche 2 Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per la parità di voti tra i due candidati a sindaco più votati. I riflettori sono puntati in particolare sui 13 capoluoghi di provincia in cui nessuno dei candidati a sindaco ha raggiunto la maggioranza del 50% più uno richiesta. Si sfidano in un testa a testa i due candidati a primo cittadino più votati di Catanzaro, Verona, Lucca, Parma, Piacenza, Viterbo, Frosinone, Alessandria, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 giugno 2022) Domani appuntamento con idelle elezioni amministrative. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 e alla chiusura seguiranno immediatamente le operazioni di scrutinio: sarà eletto sindaco chi avrà ottenuto il maggior numero di voti validi. La tornata riguarda 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 nelle regioni a statuto speciale. Al voto anche 2 Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per la parità di voti tra i due candidati a sindaco più votati. I riflettori sono puntati in particolare sui 13 capoluoghi di provincia in cui nessuno dei candidati a sindaco ha raggiunto la maggioranza del 50% più uno richiesta. Si sfidano in una aa i due candidati a primo cittadino più votati di, Lucca, Parma, Piacenza, Viterbo, Frosinone, Alessandria, ...

