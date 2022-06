Asia Argento confessa: “Felice di essere sopravvissuta, sono arrivata a consultare una maga” (Di sabato 25 giugno 2022) Asia Argento si è sempre fatta apprezzare e conoscere dal pubblico per la sua schiettezza e il suo modo di fare, oltre che per la sua vita che ha vissuto momenti di alti e bassi. Dal 2017 in poi la vita della Argento è stata caratterizzata da molti eventi che l’hanno messa a dura prova, fino alla morte della mamma, Daria Nicolodi, a novembre del 2020. Proprio la morte della madre ha segnato per Asia in qualche modo una rinascita, come ha raccontato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: sono Felice. Di essere sopravvissuta. Di aver spezzato la catena di dipendenze che ha rovinato la mia vita. Avevo toccato il fondo, ma ne avevo bisogno, per ricominciare da zero. Negli ultimi 5 anni, dal 2017, mi è capitato di tutto e ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 giugno 2022)si è sempre fatta apprezzare e conoscere dal pubblico per la sua schiettezza e il suo modo di fare, oltre che per la sua vita che ha vissuto momenti di alti e bassi. Dal 2017 in poi la vita dellaè stata caratterizzata da molti eventi che l’hanno messa a dura prova, fino alla morte della mamma, Daria Nicolodi, a novembre del 2020. Proprio la morte della madre ha segnato perin qualche modo una rinascita, come ha raccontato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi:. Di. Di aver spezzato la catena di dipendenze che ha rovinato la mia vita. Avevo toccato il fondo, ma ne avevo bisogno, per ricominciare da zero. Negli ultimi 5 anni, dal 2017, mi è capitato di tutto e ...

ferrlu69 : Ovviamente gli estremisti poi delirano ... Mi sembra molto il movimento #MeToo !!! Che ha fatto solo arricchire le… - Mras0107 : Tutti coloro che hanno affermato di voler lasciare il Paese (Asia Argento, Vauro, Claudio Amendola...), perché sono… - gicolino69 : @dan_grossi Ex moglie di Dario Argento e mamma di Asia. - PulcinoRossoner : RT @alfo_lanzieri: Asia Argento: 'Metoo? Si poteva fare di più ma c’è stata un’isteria collettiva che non ha aiutato'. L'avevano constatato… - oggisettimanale : Asia #Argento: 'C'era un diavolo in me e l'ho sconfitto'. La discesa nell’abuso, tra #metoo e dipendenze. L’intervi… -