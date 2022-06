Ascolti TV | Venerdì 24 giugno 2022 La replica di Top Dieci 17 7% – 2 4 mln doppia New Amsterdam 9 6% | 1 2 mln

(Di sabato 25 giugno 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri,24, su Rai1 ladi Topha conquistato 2.403.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 New4 ha raccolto davanti al video 1.238.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 643.000 spettatori pari al 4.2% di share e NCIS Hawai’i 571.000 (4%). Su Italia 1 Interstellar ha catturato l’attenzione di 824.000 spettatori (7%). Su Rai3 Un Giorno di Pioggia a New York ha raccolto davanti al video 778.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Quarto Grado: Le Storie – Estate totalizza un a.m. di 1.364.000 spettatori con l’11.9% di share. Su La7 Propaganda Live – Best ha registrato 340.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su TV8 I Delitti del BarLume – La Tombola dei Troiai ha ...

