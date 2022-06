Pubblicità

Inews24

... e tantissimi commenti sotto la foto, a quanto pareda tutti i fan; 'bellezza ... magari nell'inedita veste di; le proposte, in futuro, potrebbero non mancare.Oggi, oltre ad essere un'amatissima cantante, è anche un'. Insomma, cosa vuole di più dalla vita In attesa della puntata di oggi, però, scopriamo qualche cosa in più sul ... Apprezzatissima conduttrice verso Sanremo 2023: farà coppia con Chiara Ferragni Una bellissima novità per Michelle Hunziker: la nota showgirl svizzera potrebbe ottenere una promozione per la sua carriera ...Serata romana tra donne. Antonella Clerici, a Roma per qualche giorno, ha incontrato alcune amiche di vecchia data per un aperitivo sul Tevere. La conduttrice, che da anni abita nella sua splendida ca ...