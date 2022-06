Alexa adesso imita la voce dei defunti? Ecco perché non c' è da scandalizzarsi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) Succede così pressoché ogni volta che s' annuncia una qualsivoglia innovazione tecnologia: i commenti partono dal «signora mia, dove andremo a finire» per finire direttamente al «così ci tolgono la nostra stessa umanità». Un po' ciò che accadde quando inventarono la fotografia, con le persone più impressionabili che evitavano di mettersi in posa«quel moderno marchingegno ti ruba l'anima». Addirittura. Ora, chi scrive ha una dimestichezza con gli apparecchi più o meno computerizzati quanto un gorilla può averne con l'algebra, e dunque da queste parti non ci si spaccia certo per fanatici né per esperti- e in realtà nemmeno per appassionati fruitori - dell'intelligenza artificiale e di quel che da questa possa nascere. Semplicemente, si cerca di rimettere le cose in una (secondo noi) più ragionevole proporzione. Ora c'è questa sollevazione legata a tal ...