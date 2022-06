Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

ROMA MOBILITÀ DEL 24 GIUGNO 2022 ORE 18:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON LA VIABILITÀ DELLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE OCCORSO TRA L'INNESTO CON LA COLOMBO E SPINACETO PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E DISAGI PER UN SECONDO INCIDENTE QUESTA VOLTA IN PROSSIMITÀ DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE NON ACCENNA A MIGLIORARE LA SITUAZIONE: IL TRAFFICO RIMANE INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD; MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E LA A24. SI STA IN CODA SULL'AUTOSTRADA A1 ALL'ALTEZZA DELL'INNESTO CON LA DIRAMAZIONE