Usa: Calenda, 'è regressione democrazia, dobbiamo molto preoccuparci' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Un diritto fondamentale diventerà oggetto di una violenta contrapposizione politica e religiosa. Assistiamo ad una regressione della democrazia americana di cui dobbiamo molto preoccuparci". Così Carlo Calenda su twitter. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Un diritto fondamentale diventerà oggetto di una violenta contrapposizione politica e religiosa. Assistiamo ad unadellaamericana di cui". Così Carlosu twitter.

Pubblicità

TV7Benevento : Usa: Calenda, 'è regressione democrazia, dobbiamo molto preoccuparci' - - PaoloZoccoli : @CarloCalenda Aborto = diritto fondamentale nella testa di Calenda, non nella Costituzione. Nè in quella USA, nè in quella italiana. - giuliocolecchia : @Ienaridens2 @CarloCalenda Hai contato quanti politici inventati ed improbabili,formati alla scuola del bar dello s… - MarcoLorux : RT @FPanunzi: 'Ma allora vada lei a combattere', dice @DiDonadice rispondendo a Calenda. Questo argomento è imbarazzante nella sua pochezza… - samfili : RT @FPanunzi: 'Ma allora vada lei a combattere', dice @DiDonadice rispondendo a Calenda. Questo argomento è imbarazzante nella sua pochezza… -