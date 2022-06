Uefa: nessuna partita delle competizioni europee si giocherà in Transnistria (Di venerdì 24 giugno 2022) nessuna partita delle competizione Uefa sarà disputata nella regione della Transnistria, in Moldavia. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo della Uefa nella giornata di venerdì 24 giugno, in conformità con le precedenti decisioni prese alla luce dell’escalation militare in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La decisione, come si legge nel comunicato della Uefa, si basa su considerazioni tratte da agenzie specializzate in analisi politiche e strategiche internazionali nella valutazione dell’attuale situazione nella regione della Transnistria. In qualità di organo competente per la stesura dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione delle competizioni Uefa (ai sensi ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022)competizionesarà disputata nella regione della, in Moldavia. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo dellanella giornata di venerdì 24 giugno, in conformità con le precedenti decisioni prese alla luce dell’escalation militare in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La decisione, come si legge nel comunicato della, si basa su considerazioni tratte da agenzie specializzate in analisi politiche e strategiche internazionali nella valutazione dell’attuale situazione nella regione della. In qualità di organo competente per la stesura dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione(ai sensi ...

