(Di venerdì 24 giugno 2022) commenta Se ne sono andati insieme, come hanno vissuto e come erano conosciuti da sempre all'Argentario: Margherita Illi, ex judoka, 46, prima, a seguito di una lunga malattia, e il marito ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Tragedia a Grosseto, muore dopo la cremazione della moglie: la coppia lascia una bimba di 10 anni #grosseto - iltirreno : La tragedia - Argentario, l’architetto Pareti era appena tornato dalla cremazione della sua “Margie” scomparsa vene… - SpaceFromGreece : RT @luische21416427: Tragedia all'Argentario, muore pochi giorni dopo la compagna?????? #CDC #FDA #Pfizer #Moderna #subitement #WHO #Vaccine… - luische21416427 : Tragedia all'Argentario, muore pochi giorni dopo la compagna?????? #CDC #FDA #Pfizer #Moderna #subitement #WHO… - _PuntoZip_ : A Grosseto dei lettori un ricordo della Costa Concordia a dieci anni dalla tragedia -

Grande il dolore a Porto Santo Stefano () per questache ha lasciato sola la figlia Mia a 10 anni. Pareti non ha retto alla scomparsa della sua compagna di una vita ed è stato ...L'uomo è stato trovato senza vita in casa. Aveva da poco partecipato al funerale della ...Margherita Iannilli, 46 anni, e Fabio Pareti, 56, erano molto conosciuti all'Argentario. Quarantott'ore dopo la scomparsa di lei per una lunga malattia, il cuore di lui non ha retto ...PORTO SANTO STEFANO. Una folla commossa ha salutato l'architetto Fabio Pareti, morto a 56 anni, ucciso da un malore martedì pomeriggio. Nella chiesetta del cimitero di Porto Santo Stefano, don Sandro ...