Toscana ballottaggi amministrative: Nardella, tre sconfitte nei capoluoghi non comprometterebbero campo largo (Di venerdì 24 giugno 2022) Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a proposito delle elezioni amministrative, dei ballottaggi a Lucca e Carrara e di un'eventuale doppia sconfitta del Pd L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 giugno 2022) Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario, a proposito delle elezioni, deia Lucca e Carrara e di un'eventuale doppia sconfitta del Pd L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Toscana ballottaggi amministrative: Nardella, tre sconfitte nei capoluoghi non comprometterebbero campo largo - fisco24_info : Ballottaggi: a Lucca un voto tra le polemiche per gli apparentamenti del centrodestra: E' la principale partita dei… - controradio : Ballottaggi: domenica al voto anche in Toscana - tempoweb : Rischia di cadere il fortino della #sinistra Per Lucca e Carrara previsioni nere #amministrative #ballottaggi… - Armaged18547980 : TOSCANA, TERRA MERAVIGLIOSA.....QUESTO SIGNORE SULLA COSTA È SINDACO DI CENTRO SINISTRA A VIAREGGIO, PASSA IL QUIES… -