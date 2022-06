Pubblicità

The_LegalWeapon : @Silvia240907 @gattopardopievi Ma i poteri forti chi sono? Superman, Thor, l'Incredibile Hulk, il Fratello di Parascandalo? - giorgiaavezzali : RT @LokiBaggins: Ieri taika ha parlato di tom hiddleston e di loki durante l’intervista del The Late Show e questo conferma ancora di più l… - _0NLYTHEBRAV3_ : RT @LokiBaggins: Ieri taika ha parlato di tom hiddleston e di loki durante l’intervista del The Late Show e questo conferma ancora di più l… - xleviousarr : RT @LokiBaggins: Ieri taika ha parlato di tom hiddleston e di loki durante l’intervista del The Late Show e questo conferma ancora di più l… - ph_pluton : RT @LokiBaggins: Ieri taika ha parlato di tom hiddleston e di loki durante l’intervista del The Late Show e questo conferma ancora di più l… -

Movieplayer.it

Natalie Portman ha deciso di aprirsi a proposito delle critiche che sono state mosse controDark World : il sequel del Marvel Cinematic Universe, oltre a Chris Hemsworth e all'attrice, ha visto il ritorno anche di Tom Hiddleston nei panni di Loki, Anthony Hopkins nei panni di Odino,...Con Portman e Ingram saranno presenti nel cast di Lady inLak e anche il panamense Y'Lan Noel (... Natalie Portman presto al cinema con: Love and Thunder , Sophie Mas, Nathan Ross, Jean - Marc ... Thor: The Dark World, Natalie Portman si apre sulle critiche: "È stato così anche per Léon e Star Wars" Another new promo is here for Marvel’s upcoming Thor: Love and Thunder, which teases not only more love and thunder than any previous installment in the Norse mythology-inspired franchise, but more ...The maestro is hanging it up, the possibility of a Thor 5, Minions crosses over with The Office, and more in Link Tank!