Terribile lutto per l’Italia intera | è morto Bartolini Addio al “re” dell’olio

Terribile lutto ad Arrone e nel Ternano per la morte di Emilio Bartolini. Aveva settantacinque anni. L'imprenditore molto noto avrebbe accusato un malore nella serata di mercoledì 22 giugno del 2022 per poi essere ricoverato all'ospedale di Terni, dove è si è spento nella giornata di ieri, giovedì 23 giugno. Arrone piange la scomparsa di Emilio Bartolini. Il popolare imprenditore si è spento all'età di 75 anni, nel primo pomeriggio di giovedì all'ospedale di Terni. Secondo quanto riportato dai media locali Bartolini avrebbe accusato un malore mercoledì sera e sarebbe stato accompagnato dai familiari al pronto soccorso del 'Santa Maria'. L'infarto però si sarebbe rivelato fatale: lo staff sanitario che ha fatto tutto il possibile non è riuscito comunque a salvargli la vita.

