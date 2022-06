Sconto su prezzo benzina | Franco e Cingolani firmano il decreto

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Prorogato fino al 2 agosto il taglio di 30 centesimi al litro suldella. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Danielee il ministro della Transizione Ecologica, Roberto, hanno firmato ilinterministeriale che prolunga la durata delle misure attualmente in vigore per ridurre ilfinale dei carburanti. Unoche però secondo l’Unione Nazionale Consumatori è “insufficiente e inadeguato a quella che oramai è un’emergenza nazionale”, denuncia il presidente Massimiliano Dona. “Limitarsi a prorogare il taglio delle accise di 25 cent, che poi diventano 30,5 considerando l’Iva, ha già dimostrato di non bastare per frenare i prezzi impazziti”. “Da quando è iniziata la guerra – sottolinea Dona – ...

Nonostante il taglio delle accise, come è noto, i prezzi sono ad oggi sopra i 2 euro sia per la benzina sia per il gasolio. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, ha ...Un provvedimento, viene sottolineato, che non risolve l'emergenza prezzi in Italia e non affronta in modo adeguato il problema. "Di fronte alla crescita senza freni dei listini alla pompa, limitarsi a ...