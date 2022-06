(Di venerdì 24 giugno 2022) L’editorialista del Corriere Sera, Mario, ha commentato a Tuttomercatoweb.com le notizie relative al mercato e al calendario della Serie A. Nuovo calendario della Serie A: tanti giocatori potrebbero risparmiarsi prima del Mondiale? “Ci sta. Anche inconsciamente, però il Mondiale è il momento massimo per un giocatore e ci si punta ad arrivarci bene. Poi penso che sarà un campionato inedito, è la prima volta che si gioca d’inverno un Mondiale, forse potrebbe portare sorprese come con la pandemia. Sarà una novità”. Può essere il campionato dei preparatori atletici? “Sì. Anche per loro sarà una prima volta, aiuteranno molto i preparatori atletici che sapranno trovare il mix giusto tra leggerezza e fatica. Sarà un campionato molto scientifico”. Atalanta: che campionato potrebbe fare senza coppe? “Credo si stia muovendo bene sul mercato, è una delle società più ...

Pubblicità

napolista : Sconcerti: «Nessuna squadra è veramente completa. Si riparte con alcune squadre sulla stessa linea» A… -

IlNapolista

Non hafidanzata. È concentrato sul calcio, non ha tempo per starci assieme e non l'ha mai ... L'analisi diGnonto l'uomo del nuovo inizio, aspettiamolo... probabilmente ormai poco possibile, ma Berlusconi lo interpreta sempre alla stessa maniera: grossi investimenti, la volontà di scegliere i migliori,volontà di risparmio. Ascolta ', ... Sconcerti: «Nessuna squadra è veramente completa. Si riparte con alcune squadre sulla stessa linea» - ilNapolista Non so dargli un valore, non è il mio mestiere, ma deve essere alto se nessuno lo cerca davvero. Spero trovi una squadra adatta ai suoi mezzi, la Juve lo è certamente.Nella base pugliese c’è sconcerto anche per la decisione di Marialuisa Faro ... Fino a qualche tempo fa organizzava riunioni, era presente nella chat del M5S, ma nessun accenno a quello che stava ...