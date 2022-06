Pubblicità

LocalPage3 : Salvini: 'Salario minimo per decreto è follia' - TV7Benevento : Salvini: 'Salario minimo per decreto è follia' - - orsi_massimo : @alfadixit @gladiatoremassi avete chi? il RdC è l’unica legge di perequazione sociale degli ultimi 30 anni. Il sala… - saveriolakadima : @ndreagalli So tutte false, a cominciare dal 'si al lavoro dei nostri cittadini'. Lei, Berlusconi e bimbo minkia Sa… - EraldoFR : 'Fondamentale rinnovare lo sconto benzina, adeguare stipendi e pensioni, senza tornare alla scala mobile, capire co… -

Adnkronos

Lo ha detto Matteoal Festival del Lavoro in corso a Bologna. "Sulminimo se non tagli le tasse alle imprese non c'è per nessuno. Garantire i sottopagati è fondamentale, ma imporre ...minimo, Confindustria dice no, Landini pronto alla mobilitazione Il segretario della Cgil ... A Matteonon gliene va più bene una: è stato il più grande tifoso di Trump e "The Donald" ha. Salvini: "Salario minimo per decreto è follia" Lo ha detto Matteo Salvini al Festival del Lavoro in corso a Bologna. "Sul salario minimo se non tagli le tasse alle imprese non c'è per nessuno. Garantire i sottopagati è fondamentale, ma imporre ...Salvini boccia anche il salario minimo: "Se non tagli le tasse alle imprese non ce n'è per nessuno. Garantire i sottopagati è fondamentale, ma imporre domani mattina per decreto legge un salario ...