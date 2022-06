Rugby | Test match | l’Italia A fa faville e batte nettamente la Namibia

(Di venerdì 24 giugno 2022) Esordio più che convincente perA nel suo tour nel sud dell’Africa. Gli azzurri di Alessandro Troncon, infatti, si sono imposticontro la, nazionale dalla lunga tradizione e abituata a palcoscenici importanti, conche fin da subito ha impresso il suo ritmo alla partita. Pronti, via e dopo tre minuti arriva la meta di Ruggeri per lo 0-5 parzale. Al 15’ meta di Bianchi, trasformata da Canna e al 20’ allunga ancora la squadra azzurra con la meta di Ribaldi che fissa il punteggio su un convincente 0-17. Al 28’ accorcia lacon la meta di Venter, ma alla mezz’ora si concede il bis Ribaldi per il 7-22 con cui si va al riposo. Anche la ripresa inizia subito bene per gli azzurri che al 4’ vanno in meta con Bellini, ma tre minuti dopo risponde Isaacs per il 14-29. Un ...

Tre giorni di preparazione in vista del primo Match in avvicinamento alla World Cup 2021, in programma il prossimo autunno in Nuova Zelanda - le Azzurre affronteranno il Canada domenica 24 ... L' Italia del rugby è pronta ad affrontare il Portogallo nel primo dei tre Test Match Estivi previsti. All'Estadio do Restelo di Lisbona, domani sabato 25 giugno alle ore 18 ci sarà il calcio d'inizio.