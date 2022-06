Ronaldo con Binance per i fan (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Il colosso mondiale di blockchain, Binance, ha annunciato una partnership esclusiva e pluriennale con Cristiano Ronaldo. La collaborazione prevede il lancio da parte di Binance di una campagna globale con l’obiettivo di far conoscere il Web3 ai fan di Ronaldo, avvicinandoli a questo mondo attraverso gli NFT. Per tutta la durata dell’accordo creeranno una serie di collezioni di NFT che verranno messe in vendita da Binance. La prima verrà pubblicata più avanti nel corso dell’anno e sarà caratterizzata da disegni realizzati in collaborazione con il mitico calciatore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Il colosso mondiale di blockchain,, ha annunciato una partnership esclusiva e pluriennale con Cristiano. La collaborazione prevede il lancio da parte didi una campagna globale con l’obiettivo di far conoscere il Web3 ai fan di, avvicinandoli a questo mondo attraverso gli NFT. Per tutta la durata dell’accordo creeranno una serie di collezioni di NFT che verranno messe in vendita da. La prima verrà pubblicata più avanti nel corso dell’anno e sarà caratterizzata da disegni realizzati in collaborazione con il mitico calciatore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

tancredipalmeri : Dybala e Lukaku arrivano a zero e gli stipendi costano quelli di Perisic, Vidal e Alexis Sanchez, con un po’ di ris… - GoalItalia : 'Roberto Carlos, Ronaldo, Beckham, Raul, Dybala, Cannavaro: ho giocato con tanti campioni' ???? Higuain analizza la… - NFTexpertLab : Cristiano Ronaldo apre le porte degli NFT agli appassionati di calcio ?? CR7)ha siglato una partnership pluriennale… - Sspy97 : @GiuseppeC1957 @Fra_tf91 L'allenatore mette i giocatori in campo e da la mentalità e noi in questo siamo nella merd… - Enzolott : Non mollare bum bum, dopo la figura di merda fatta con Varriale e le voci su Neymar e Ronaldo hai ancora tempo per… -