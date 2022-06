Renzo Arbore su Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni | “Lui si ingelosì…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il ricordo didel rapporto tra: “Io e Gianni lavoravamo in tandem e ci frequentavamo anche come amici. Spesso uscivamo in quattro con le nostre rispettive fidanzate,e Mariangela. Siamo andati alla Bussola a sentire il concerto di Aretha Franklin. Ci piacevano molto le gite in campagna”. Ma li aveva mai sentiti litigare? “Se l’hanno fatto se lo sono tenuti per loro”. Poi, però,un aneddoto curioso sul rapporto trae lalo snocciola: “Ricordo che una volta Gianni andò su tutte le furie quandoaccettò la corte di Silvio Berlusconi e della sua tv. Il motivo? Perché in casa arrivarono mille rose rosse e lui ...