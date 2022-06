Pubblicità

Preparavano un attentato in Italia, fermati due presunti jihadisti

Due giovani incensurati di origine kosovare, un uomo e una donna , si sarebbero addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia uncon ordigni esplosivi, in nome dell'organizzazione terroristica "Stato Islamico" (IS). I carabinieri del Ros, con il supporto del Comando Provinciale Trento, del Gruppo di Intervento ......due tipografie nei quali si producevano dei documenti contraffatti per i terroristi che...PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI PER TERRORISTI In particolare l'indagine è partita dopo l'...Due giovani incensurati di origine kosovare, un uomo e una donna, si sarebbero addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia un attentato con ordigni esplosivi ...Si tratta di due giovani di origini kosovare che agivano in nome dello “Stato Islamico”. Entrambi sono indagati per associazione con finalità di ...