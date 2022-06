Paolo Banchero, chi è il giovane cestista azzurro scelto con la n 1 al draft Nba 2022 (Di venerdì 24 giugno 2022) Paolo Banchero è stato scelto con la prima chiamata al draft Nba 2022: scopriamo chi è il cestista americano che giocherà per L’Italia. Di lui si parla in Italia ormai da quasi due anni, perché rappresenta la migliore speranza azzurra in vista dei prossimi impegni della Nazionale di basket. Paolo Banchero è nato a Seattle da Rhonda Smith (ex cestista americana professionista) e Mario Banchero, ex giocatore di football americano di chiare origini italiane. Essendo nato negli USA da genitori americani, Paolo è in realtà americano al 100%, anche se sono evidenti anche in questo caso le origini italiane. Lo scorso anno ha ottenuto il doppio passaporto ed è quindi ufficialmente divenuto ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 giugno 2022)è statocon la prima chiamata alNba: scopriamo chi è ilamericano che giocherà per L’Italia. Di lui si parla in Italia ormai da quasi due anni, perché rappresenta la migliore speranza azzurra in vista dei prossimi impegni della Nazionale di basket.è nato a Seattle da Rhonda Smith (examericana professionista) e Mario, ex giocatore di football americano di chiare origini italiane. Essendo nato negli USA da genitori americani,è in realtà americano al 100%, anche se sono evidenti anche in questo caso le origini italiane. Lo scorso anno ha ottenuto il doppio passaporto ed è quindi ufficialmente divenuto ...

Pubblicità

OrlandoMagic : Paolo Banchero is a Orlando Magic @SociosUSA x #MagicDraft - Eurosport_IT : PAOLOOOOOOOOO ???????????? Paolo Banchero (@Pp_doesit) è la prima scelta assoluta del Draft NBA 2022! E' il primo itali… - LiaCapizzi : Le lacrime di Paolo Banchero, PRIMA scelta assoluta Nba 2022. L'abbraccio con mamma Rhonda, ex giocatrice di basket… - MikyPettene : RT @DaRonz82: Paolo Banchero alla 1 Gabriele Procida alla 36 Matteo Spagnolo alla 50 Notte memorabile per il basket italiano! #NBADraft - horottoilvetro : RT @Agenzia_Ansa: L'italo-americano Paolo Banchero, proveniente dalla squadra di basket universitario dei Duke Blue Devils, è stato selezio… -