Nuoto, perché è stata squalificata Arianna Castiglioni nei 50 rana e che tempo aveva fatto: "Davvero non ho capito"

Un esito Davvero sfortunato per Arianna Castiglioni quello arrivato dalle batterie dei 50 rana nei Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga a Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena la lombarda ha dovuto fare i conti con una squalifica, replicando quanto era accaduto nel corso dell'ultima rassegna iridata in vasca corta. Un vero peccato perché Castiglioni, con il tempo di 30.38, si sarebbe qualificata facilmente per le semifinali, in una graduatoria comandata dalla sudafricana Lara van Niekerk (29.77) a precedere Benedetta Pilato (29.80), soddisfatta viste le sue difficoltà note ultimamente nel nuotare al mattino. Di umore opposto, ovviamente, Arianna che ai microfoni della RAI non sapeva cosa dire: "Non so quale sia il motivo, sono ...

