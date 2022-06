"Non insistere oltre": clamoroso, Conte 'insultato' trascina Di Maio in tribunale? (Di venerdì 24 giugno 2022) Sale lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente - Prima serata, in onda ieri sera 22 giugno su Rete 4, il leader del Movimento 5 stelle risponde all'attacco del ministro degli Esteri che ha lasciato il partito sostenendo che la posizione del M5S di "disallineamento rispetto alla Nato" mette a rischio la sicurezza nazionale: "Abbiamo tenuto un Consiglio nazionale in cui all'unanimità il massimo organo politico del Movimento 5 Stelle ha chiarito che quella è un'espressione addirittura lesiva dell'azione politica, della credibilità dell'azione politica del Movimento, lesiva dell'immagine. Su questo suggerirei a Luigi Di Maio e agli altri amici che hanno deciso di costituire un nuovo gruppo, decisione legittima, di non insistere oltre perché sono espressioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Sale lo scontro tra Giuseppee Luigi Di. Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente - Prima serata, in onda ieri sera 22 giugno su Rete 4, il leader del Movimento 5 stelle risponde all'attacco del ministro degli Esteri che ha lasciato il partito sostenendo che la posizione del M5S di "disallineamento rispetto alla Nato" mette a rischio la sicurezza nazionale: "Abbiamo tenuto un Consiglio nazionale in cui all'unanimità il massimo organo politico del Movimento 5 Stelle ha chiarito che quella è un'espressione addirittura lesiva dell'azione politica, della credibilità dell'azione politica del Movimento, lesiva dell'immagine. Su questo suggerirei a Luigi Die agli altri amici che hanno deciso di costituire un nuovo gruppo, decisione legittima, di nonperché sono espressioni ...

