No! Il viso di Justin Bieber non è rimasto paralizzato per colpa dei vaccini anti Covid-19

Non solo il vaccino contro il Covid-19 provocherebbe una paralisi facciale, ma questa controindicazione avrebbe colpito anche il popolarissimo cantante Justin Bieber: questa è la notizia che sta circolando ultimamente negli ambienti No-Vax. Vediamo perché, seppure la pop-star sia stata vittima di uno spaventoso incidente che ha atrofizzato parte del suo volto, il vaccino contro il Coronavirus non c'entra nulla. Per chi ha fretta: Diversi post che circolano online sostengono che la paralisi facciale che ha colpito metà del volto di Justin Bieber lo scorso 10 giugno sia stata causata dai vaccini contro il Coronavirus In realtà, il cantante ha dichiarato che gli era stata diagnosticata una condizione neurologica chiamata sindrome di Ramsay Hunt La sindrome di Ramsay Hunt è una ...

