Metti 4 foglie di alloro in lavatrice e vedrai che risultati! (Di venerdì 24 giugno 2022) Metti l'alloro in lavatrice? Non ci credi? vedrai che risultati! Che peccato osservare che con il tempo, i lavaggi e l'uso i nostri abiti preferiti perdono man mano colore e brillantezza. Eppure, sarà per una sorta di affezione, sarà perché li indossiamo bene, sarà perché ci valorizzano, non riusciamo a separarci da loro! Non dobbiamo farlo, anzi. Possiamo riportarli all'antico splendore grazie ad un trucchetto geniale, antico quanto efficace: una sorta di bagno benefico nell'alloro! Le virtù di questa pianta aromatica normalmente utilizzata in cucina fissano i colori sui tessuti, li ravvivano e li conservano inalterati nonostante i lavaggi. Ad assicurarvi un risultato sicuro sono le proprietà astringenti presenti nell'oleolito delle foglie fresche. Curiose di ...

