Maserati Grecale e MC20 Cielo scalano la collina del Goodwood FOS

(Di venerdì 24 giugno 2022) LONDRA (ITALPRESS) –debutta sulle strade della Gran Bretagna in occasione del 28°Festival of Speed, partecipando alla celebre cronoscalata nella First Glance Run.Durante i quattro giorni del famoso evento – che ha luogo dal 23 al 26 giugno a, nel West Sussex –è stato messo alla prova sul percorso da 1,16 miglia. David Beckham, Global Brand Ambassador diè stato ospite della Casa del Tridente. Icona sportiva a livello mondiale, filantropo, uomo d’affari e pioniere dello stile, ha fatto il suo ingresso all’importante manifestazione a bordo di unanella versione Trofeo. Con la partnership iniziata nel 2021,e Beckham sono animati dalla medesima passione e ...

