Marcia | Colombi e Barcella sul podio nella 10 chilometri tricolore

(Di venerdì 24 giugno 2022) Campionati italiani di atletica Agli Assoluti di Rieti ottima prova delle ragazze bergamasche: Nicole (pur reduce dalla preparazione in altura in vista dei Mondiali) è medaglia d’argento, bronzo per Lidia. Vince la milanese Trapletti. Bene anche le altre bergamasche Curiazzi (quinta) e Foresti (settima).

ORDINE DI ARRIVO 10KM DONNE: Valentina Trapletti 44'25 Nicole Colombi 46'40 Lidia Barcella 47'14 Alexandrina Mihai 47'42 Federica Curiazzi 48'...