M5s | scossa in Campidoglio De Santis | Passo con Di Maio | Conte non è inclusivo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 giugno 2022) " Luigi Dipropone un progetto con lo sguardo rivolto al futuro. Che guarda ai sindaci, al civismo, all’associazionismo, ai territori e a chi, come me, ha avuto responsabilità di amministrare enti locali complessi come Roma. Un progetto in cui a livello nazionale mi riconosco completamente. Inoltre, Luigi ha ragione quando dice che il Movimento diè chiuso. Lo pensiamo in tanti. Non c'è spazio per il dibattito. Chi ha un'idea diversa in questo momento viene ignorato o quasi”. Antonio De, ex assessore della giunta Raggi e attualmente capogruppo della lista Virginia Raggi in, annuncia al Foglio la sua scelta: aderirà al gruppo "Insieme per il futuro" creato dal ministro degli Esteri Luigi Di. "E' da questa mattina che ricevo telefonate di persone vicine al M5s ...