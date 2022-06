M5s, il doppio pentimento di Vita Martinciglio: dopo 72 ore con Di Maio, ci ripensa e ritorna da Conte (Di venerdì 24 giugno 2022) "Insieme per il Futuro", il nuovo gruppo parlamentare creato da Di Maio dopo la scissione con i 5 Stelle, ha già la prima defezione. Vita Martinciglio, infatti, ha annunciato l'intenzione di fare il ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 giugno 2022) "Insieme per il Futuro", il nuovo gruppo parlamentare creato da Dila scissione con i 5 Stelle, ha già la prima defezione., infatti, ha annunciato l'intenzione di fare il ...

Pubblicità

petergomezblog : M5s, Beppe Grillo blinda il limite del doppio mandato: “Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Lo dica senz… - globalistIT : - sardo1951 : RT @Pinucci63757977: Questa è Mariolina Castellone capogruppo del m5s in Senato che dopo aver confermato ieri il sostegno al governo Draghi… - LuigiIvanV : RT @chiaralucetw: I fuoriusciti dal #m5s con #DiMaio erano in scadenza doppio mandato, ciò vuol dire che per statuto non si sarebbero potu… - GiusPecoraro : RT @dariodangelo91: #M5s verso il rinvio della votazione sul doppio mandato. #Conte costretto a fare slittare il pronunciamento degli iscri… -