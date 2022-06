L’Ucraina riceve i potenti lanciarazzi Usa Himars e annuncia: “Sarà un’estate calda per i russi” (video) (Di venerdì 24 giugno 2022) Arrivato in Ucraina il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità, i lanciarazzi Usa noti come Himars, inviato dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, che ha ringraziato il Segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin ”per questi mezzi potenti”. Su Twitter, il ministro ucraino ha scritto inoltre che ‘‘l’estate Sarà calda per gli occupanti russi. E Sarà l’ultima per alcuni di loro”. L’Himars (High Mobility Artillery Rocket System) è un sistema a ruote più leggero in grado di sparare grandi quantità di munizioni. Il sistema missilistico è in grado di lanciare missili con una gittata di circa 80 chilometri. LEGGI ANCHE La Ue festeggia l'apertura a Ucraina e Moldavia ma scatena la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Arrivato in Ucraina il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità, iUsa noti come, inviato dagli Stati Uniti. Lo hato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, che ha ringraziato il Segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin ”per questi mezzi”. Su Twitter, il ministro ucraino ha scritto inoltre che ‘‘l’estateper gli occupanti. El’ultima per alcuni di loro”. L’(High Mobility Artillery Rocket System) è un sistema a ruote più leggero in grado di sparare grandi quantità di munizioni. Il sistema missilistico è in grado di lanciare missili con una gittata di circa 80 chilometri. LEGGI ANCHE La Ue festeggia l'apertura a Ucraina e Moldavia ma scatena la ...

