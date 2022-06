Lisandro Martinez all’Arsenal – L’ultima (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-23 22:13:01 Breaking news: Di Conor Laird Pubblicato: 23 giugno 2022 21:13Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2022 22:11 È stato fornito un aggiornamento sugli sforzi in corso dei giganti della Premier League Arsenal per portare il difensore dell’Ajax Lisandro Martinez al club questa estate. Il nome dello stopper Martinez ha ovviamente preso il suo posto in prima fila nei titoli dei giornali della metà rossa del nord di Londra nel corso della scorsa settimana. Ciò arriva dopo che la squadra di trasferimento dell’Arsenal, del tutto di punto in bianco, ha rivelato di aver presentato un’offerta di apertura per i servizi dell’argentino. L’Ajax, dal canto suo, ha deciso di bocciare la proposta, intesa intorno ai 30 milioni di euro. La priorità difensiva dell’Arsenal in questa finestra è Lisandro ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-23 22:13:01 Breaking news: Di Conor Laird Pubblicato: 23 giugno 2022 21:13Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2022 22:11 È stato fornito un aggiornamento sugli sforzi in corso dei giganti della Premier League Arsenal per portare il difensore dell’Ajaxal club questa estate. Il nome dello stopperha ovviamente preso il suo posto in prima fila nei titoli dei giornali della metà rossa del nord di Londra nel corso della scorsa settimana. Ciò arriva dopo che la squadra di trasferimento dell’Arsenal, del tutto di punto in bianco, ha rivelato di aver presentato un’offerta di apertura per i servizi dell’argentino. L’Ajax, dal canto suo, ha deciso di bocciare la proposta, intesa intorno ai 30 milioni di euro. La priorità difensiva dell’Arsenal in questa finestra è...

