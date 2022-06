Le truppe ucraine si ritirano da Severodonetsk

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 giugno 2022) Le forzeche difendono la città dihanno ricevuto l'ordine di ritirarsi, secondo quanto reso noto il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Haidai: "Rimanere a difendere posizioni che sono state incessantemente bombardate per mesi non ha senso. Lehanno ricevuto l'ordine di occupare nuove posizioni e da lì continuare le loro operazioni di restistenza", ha detto alla tv ucraina. Soprattutto dopo che le forze russe hanno guadagnato diverso terreno negli ultimi giorni sino a circondare quasi completamente la città e la sua gemella Lysychansk. Le infrastrutture della città sono completamente distrutte, ha aggiunto Haidai: "Il 90 per cento delle case sono state bombardate e l'80 per cento gravemente danneggiate". Prima del ritiro da, le...