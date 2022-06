Jovanotti: “Non mangio carne, allevamenti intensivi inaccettabili. Ma non voglio fare proselitismi” (Di venerdì 24 giugno 2022) “Ho sempre mangiato bene e sostanzioso. Mia mamma Viola era una cuoca strepitosa. Poi quando ho conosciuto la Francesca, che è più radicale, è entrata in casa mia la cultura del biologico. I suoi hanno un orto molto grande qui a Cortona, si mangiano solo prodotti di stagione”. A parlare così in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è Jovanotti. Francesca è Francesca Valiani, moglie del cantautore. Insieme seguono un’alimentazione varia ma Lorenzo Cherubini precisa di non mangiare carne, nemmeno le ‘toscanissime’ fiorentine: “Sono toscano, da bambino mi piacevano. Ma da anni ho smesso di mangiarle per un motivo sentimentale. Ho un rifiuto quasi pregiudiziale nei confronti degli allevamenti intensivi: per me sono inaccettabili. Gli animali li conosciamo, sanno essere affettuosi, interagiscono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) “Ho sempre mangiato bene e sostanzioso. Mia mamma Viola era una cuoca strepitosa. Poi quando ho conosciuto la Francesca, che è più radicale, è entrata in casa mia la cultura del biologico. I suoi hanno un orto molto grande qui a Cortona, si mangiano solo prodotti di stagione”. A parlare così in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è. Francesca è Francesca Valiani, moglie del cantautore. Insieme seguono un’alimentazione varia ma Lorenzo Cherubini precisa di non mangiare, nemmeno le ‘toscanissime’ fiorentine: “Sono toscano, da bambino mi piacevano. Ma da anni ho smesso di mangiarle per un motivo sentimentale. Ho un rifiuto quasi pregiudiziale nei confronti degli: per me sono. Gli animali li conosciamo, sanno essere affettuosi, interagiscono ...

